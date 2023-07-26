Madde bağımlılığından azmi ile kurtuldu

Bursa’da yaşayan ve uzun yıllardır uyuşturucunun esiri olan H.A., Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi’nden danışmanlık hizmeti alarak bağımlılıktan kurtuldu.

Henüz 17 yaşındayken, arkadaş etkisiyle uyuşturucu kullanmaya başlayan H.A., uzunca bir dönem kullandığı uyuşturucunun özel hayatında bir takım olumsuzluklara sebebiyet vermesi üzerine bırakmanın yollarını aramaya başladı. Kendi imkanları ile bir süre uzak kalmasının ardından, iyilik halini koruyabilmek ve uyuşturucuyu hayatından tamamen çıkarabilmek için profesyonel destek almak isteyen H.A., Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi’ne başvurdu. Burada yürütülen tedaviye kendi azmini de katan H.A. madde bağımlılığından kurtularak, hayatında beyaz bir sayfa açmayı başardı.

Madde kullanımının kendisini adım adım yıkıma sürüklediğini belirten H.A., “Hayatımda umut, sağlık ve aile bağları hızla kayboldu. Uzun bir dönem zararlı alışkanlığımdan bir türlü kurtulmayı başaramadım. 2022 yılında yaşadığım bir olay ve sonrasında sağlık sorunlarıyla baş başa kalınca maddeyi bırakmaya karar verdim. Bunun için ciddi bir adım attım ve profesyonel destek almaya karar verdim. Maddeyi bırakma sürecim hiç kolay geçmedi. Zaman zaman zorlu yollarla mücadele etmek zorunda kaldım. Ancak güçlü irade ortaya koydum ve sağlam destek sistemi sayesinde, adım adım toparladım” dedi.

Uyuşturucu maddeyi bıraktıktan sonra yaşamının birçok alanında olumlu değişiklikler yaşadığının altını çizen H.A., "Her şeyden önce sağlımda bariz bir düzelme oldu. Ayrıca kişilerarası ilişkilerim daha da normalleşti. Bunun sonucunda daha iyi bir iş buldum. Artık kendime başarabilmek için yeni hedefler koyuyorum ve geleceğe umutla bakıyorum" şeklinde konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde bağımlı vatandaşların adeta yeniden hayat bulabildiğini belirten Psikolog Salih Tiryaki ise, danışanlara bu anlamda ilk olarak motivasyonel görüşme sağlandığını ifade etti. Bağımlılığın getirdiği yıkıcı sonuçları danışanlarla paylaşarak bağımlılıktan kurtulması için motive ettiklerini vurgulayan Psk. Tiryaki, "Danışanlarımızın eğer ihtiyacı var ise bağımlılığından arınması için hastaneye sevk edebiliyoruz. Bu rehabilite sürecinde toplama kazandırma, yaşam becerileri ve sosyal ilişkiler üzerine çalışıyoruz. Unutmayın, her bireyin deneyimi farklı olabilir ve herkesin kendi yolunu bulması önemlidir. Uyuşturucu maddeden uzak durmanın başarılı olabilmesi için sabır, kararlılık ve destek önemlidir" diye konuştu.