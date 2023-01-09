Madde bağımlısı şahıs terör estirdi!
Madde bağımlısı olduğu iddia edilen şahıs Çorlu durağı mevkiinde kıyafetlerini çıkartıp tehditler savurarak bir işyerine ve kendine zarar verdi
Silivri’de bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, eline aldığı kesici aletle sokağa çıkıp çevreye tehditler savurdu. O esnada kıyafetini de çıkaran şahıs, elindeki kesici aletle kendine de zarar verdi. Şahıs ayrıca çevredeki bir kıraathaneye de zarar verdi.
O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
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