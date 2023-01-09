Madde bağımlısı şahıs terör estirdi!

Silivri’de bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi, eline aldığı kesici aletle sokağa çıkıp çevreye tehditler savurdu. O esnada kıyafetini de çıkaran şahıs, elindeki kesici aletle kendine de zarar verdi. Şahıs ayrıca çevredeki bir kıraathaneye de zarar verdi.

O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

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