Maden işçilerinin hayatını kolaylaştıracak buluş TEKNOFEST gençlerinden geldi

TEKNOFEST’e katılan liseli öğrenciler madencilerin hayatını kolaylaştırmak ve koruyacak “Maden Güvenlik Sistemi” buluşu ile Afet Yönetimi Kategorisi Lise Seviyesi üçüncülük ödülünü aldı.

Lise öğrencileri, geliştirdikleri “Maden Güvenlik Sistemi” sayesinde madencilerin hayatını kolaylaştırmayı ve önceden haber verecek sensörlerle korumayı hedefliyor. Yer altında bulunan 6 zehirli gaz (azot, hidrojen, karbondioksit, sülfür, metan, karbonmonoksit) artışı veya azalışı durumunda yaşanabilecek olumsuz durumlar, sistem üzerinde bulunan ses, görüntü ve titreşimle madencilere bildiriliyor. Ayrıca portatif olarak madencinin yanında taşınabilen sistem, üzerinde bulunan ultrasonik sensörler sayesinde kan içerisindeki oksijen miktarını ve nabız gibi vital bulguları da ölçebiliyor. Öte yandan, TEKNOFEST 2023’ün birinci ayağı olan İstanbul’da yarışmaya katılan liseli öğrenciler, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi Kategorisi Lise Seviyesi’nde üçüncülük ödülü aldı.

“Madencilerin madeni güvenli bir şekilde tahliye etmesini hedefliyoruz”

Madenlerde bulunan altı zehirli gazın altısını da üzerindeki dört farklı sensörden ölçerek madencilere uyarı verdiğini ifade eden Takım Kaptanı Nail Erdem Demir, “Madencilerin madeni güvenli bir şekilde tahliye etmesini hedefliyoruz. Bununla beraber, cihaz üzerinde madencilerin maden içerisinde ortam bilgilerini istediği zaman öğrenebiliyor. Ayrıca, diğer sistemlerde olmayan madencilerin sağlık verileri konusunda spesifik bir özellik daha var. Madenci parmağını güvenlik sistemine soktuğu anda nabzını ve kandaki oksijen miktarını istediği zaman cihaz üzerinden öğreniyor. Altı zehirli gazla beraber oksijeni de ölçüyoruz. Oksijen normalde zehirli bir gaz değil tabii ki fakat belirli bir seviyenin altına düşerse o da tehlike arz ediyor” diye konuştu.

“Herhangi bir iğne olmadan kandaki oksijen miktarını ölçebiliyoruz”

Demir, 6 zehirli gazın yanı sıra madencinin nabzını ve kanındaki oksijen seviyesini de sistem üzerindeki ultrasonik sensörler sayesinde ölçebildiklerini vurgulayarak, “Maden içinde oksijen seviyesinin düşmesi durumunda kandaki oksijen seviyesi de azalıyor ve bu şekilde de madenci kendi hayatının sorumluluğunu almış oluyor. Cihazın içinde ultrasonik sensörler mevcut, kan alma gibi bir durum oluşturmuyor. Maden ortamında kan almak birçok mikrobun bulunmasından dolayı herhangi bir iğne olmadan kandaki oksijen miktarını ölçebiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Şuan cihazımız tüm hedeflerimizi karşılıyor"

Manisa’nın Soma ilçesinde 2014 yılında yaşanan maden faciasının kendilerini bu fikri üretme konusunda tetiklediğini belirten Ömer Faruk Kuşçu ise “Bunun üzerine sürekli aklımızda bulunan bizi derinden etkileyen bir olaydı. Bu tarz yarışmalarda da hem ihtiyaç karşılayabilecek hem de gerçekten başarılı olabileceğini düşündüğümüz bir proje tasarlamayı düşündük. En sonunda madencilerin işini kolaylaştırabilecek giyilebilir bir cihaz üretmeye çalıştık. Şuan cihazımız tüm hedeflerimizi karşılıyor.” şeklinde konuştu.

Ödülü hak ettiklerini söyleyen Kuşçu, projenin üzerinde çok fazla emek ve uğraş olduğunu belirtti.