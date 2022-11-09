Maden Suyu sektörünün paydaşları İstanbul'da buluşuyor

Kızılay Doğal Maden Suları tarafından ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Maden Suyu Kongresi, 17-18 Kasım’da İstanbul’ da yapılacak. Sektörden uzman konuşmacılar ve maden suyu paydaşlarının bir araya geleceği ve bazı bilimsel verilerin de masaya yatırılacağı kongre, “Bir Ömür Maden Suyu” temasıyla öne çıkıyor. Kongre’de ikinci gün etkinlikleri online olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye’de, maden suyu sektörü alanında çeşitli araştırmalar yapmış uzmanlar ve akademisyenler Kızılay İçecek’in ev sahipliğinde düzenlenecek olan “2. Uluslararası Maden Suyu Kongresi” kongresinde 17-18 Kasım tarihlerinde Emaar Address İstanbul Hotel’de bir araya gelecek.

Ana teması “Bir Ömür Maden Suyu” olarak belirlenen kongre Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul ve Kongre Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı’nın açılış konuşmaları ile başlayacak. Kongre boyunca maden suları hakkında merak edilen tüm detaylar, çok sayıda üniversiteden uzman akademisyenlerin katılımıyla ve bilimsel gerçeklerden yararlanılarak masaya yatırılacak.

Birinci gün oturumları çerçevesinde Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, Yemek üzerine araştırmalarıyla tanınan Yazar Yunus Emre Akkor, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Uzmanı Elvan Odabaşı, Medikal Estetik Uzmanı Dr. Yasemin Savaş gibi isimler de dinleyicilere uzmanlıklarını aktaracak. Ayrıca kongrenin birinci gününde oturum aralarında atölye çalışmaları da düzenlenecek. Maden suyunun insan hayatındaki yeri ve değerinin katılımcılara aktarılmasını amaçlayan atölye çalışmaları; sağlık, beslenme, güzellik ve spor gibi başlıklar altında toplanacak.

Kongrede yayımlanacak bildiriler maden suları araştırmalarına katkı sağlayacak

Panelin ikinci günü ise online olarak gerçekleştirilecek. Oturumlar “kongre.madensuyu.org” adresi aracılığıyla paylaşılacak link üzerinden takip edilecek. Marmara Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının da desteklediği kongrenin ikinci gününde ağırlıklı olarak, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacı, akademisyen ve sektör temsilcileri; gıda, beslenme, tıp ve sağlık bilimleri gibi alanlarda yaptıkları çalışmaları katılımcılara aktaracaklar. Kongre’de ikinci gün etkinlikleri çerçevesinde, elde edilen bilimsel çıktılar, bildiri haline getirilecek. Bu bildirilerin önümüzdeki dönemde maden suları hakkında yürütülecek çalışmalara ışık tutması amaçlanıyor. Bilindiği gibi Kızılay İçecek, Türkiye’nin zengin maden suları kaynakları hakkında bilimsel gerçekleri kitlelerle buluşturmak ve maden sularının faydaları hakkında toplum genelinde farkındalığı artırmak amacıyla “Madensuyu.org” web sitesi hizmete sunmuştu.