Madenci ve itfaiye işbirliğiyle enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan vatandaş, Edirne itfaiyesi ve madenci ekibinin kurtarma çalışmasıyla enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş ile birlikte 10 ilde yaşanan depremde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Kahramanmaraş’a sevk edilen Edirne itfaiye ekibi, arama kurtarma çalışmalarına depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde devam ediyor. Bölgedeki diğer ekiplerle koordineli enkaz kurtarma çalışmalarına başlayan itfaiye ekibi, enkaz altında bir vatandaşın yaşadığını belirledi. Birlikte çalıştıkları madenci kurtarma ekibi ile enkazda çalışmalara başlayan ekip, enkaz altından Ragıp Hilal isimli bir vatandaşı sağ olarak çıkardı.

Kayseri’den gelen madenci kurtarma ekibi ile alanda çalışmalarını sürdüren ekip sorumlusu İtfaiye Amiri Sefa Tabak, 112 acil sağlık ekibinin olay yerine gelmesinden sonra o anları videoya kaydetti.