Zonguldak’tan deprem bölgesine giden madenciler, anne ve oğlunu enkazdan sağ kurtardı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen Hatay Kırıkhan ilçesinde Kdz. Ereğli’nin Kandilli beldesinden olay yerine giden madenciler, anne ve oğlunu bu sabah saat 09.45’te enkaz altından çıkardı. Kırıkhan ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden madenciler, enkaz altından İhlas Ayaz ve oğlu Yiğit Ayaz’ı çıkardı. Depremzedelerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Madenciler, arama-kurtarma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.