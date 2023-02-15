Madonna'dan bağış çağrısı

Popun kraliçesi olarak bilinen ABD’li sanatçı Madonna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İHA’nın fotoğrafını kullanarak Türkiye ve Suriye’de depremden etkilenenlere bağış yapılması çağrısında bulundu.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından ünlü isimlerin yardım çağrıları devam ediyor. 7 Grammy Ödülü sahibi Amerikalı şarkıcı Madonna da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi bağış yapmaya çağırdı. Popun kraliçesi olarak tanınan Madonna, deprem bölgesinde çekilen fotoğraflarla yaptığı paylaşımda, "Herkes Sevgililer Günü’nü konuşuyor. Haydi, tüm sevgimizi ve iyi dileklerimizi depremde büyük kayıplar ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye’ye gönderelim. Şu ana kadar 33 binden fazla insan hayatını kaybetti, çok sayıda insan evlerini, işlerini kaybetti. Sevdiklerinden bahsetmiyorum bile. Tüm şehirler yıkıldı. Yürek sızlatıyor" ifadeleri kullandı.

Madonna, İHA fotoğrafını kullandı

Türkiye’de çok sayıda seveni bulunan Madonna, yardım çağrısı yaptığı paylaşımda Türkiye’den çekilen fotoğrafları kullandı. Ünlü sanatçının paylaşımında, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde ailesiyle enkaz altında kalan 5 yaşındaki Hasan Yücel’in 130. saatte canlı olarak enkazdan çıkarıldıktan sonra çekilen bir fotoğrafı yer aldı.