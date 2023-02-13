MAG-AME deprem bölgesinden ilçeye döndü

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekibi çalışmalarını tamamlayıp ilçeye döndü.

MAG-AME deprem bölgesinden ilçeye döndü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılan Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG-AME) ekibi çalışmalarını tamamlayıp ilçeye döndü.

Muğla’nın Datça, Fethiye ve Bodrum ilçelerinden toplam 76 kişiden oluşan Muğla MAG-AME/SAR ekibi, depremin ilk gününden itibaren görev yerleri olan Antakya Merkez Gazi Mahallesi’nde enkaz çalışmalarını gerçekleştirdi. Farklı yaş gruplarından pek çok sayıda kişiyi ve hayvanları kurtaran ekip, depremzedelerin ilkyardımla ilgili ihtiyaçlarını karşıladı. 6.5 günlük geceli gündüzlü çalışmalarını bitiren olan ekipler, dün gece Datça’ya dönüş yaptı.