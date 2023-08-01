Mağaraya düşen danayı itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde otlanırken mağaraya düşen dana itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mağaraya düşen danayı itfaiye kurtardı
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Balıkesir’in Manyas ilçesinde otlanırken mağaraya düşen dana itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Manyas ilçesinin kırsal mahallelerinden Yayla Suludere mevkiinde diğer hayvanlarla birlikte otlarken orada bulunan 40 metre derinliğindeki mağaraya düşen 8 aylık dana için itfaiye ekipleri seferber oldu. Susurluk ile Manyas itfaiye ekipleri mağaradan danayı uzun uğraşlar sonucu kurtardı. Danasının kurtarılmasını merakla gözlerle izleyen Süleyman Ünal itfaiye ekiplerine teşekkür etti.