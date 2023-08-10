Magarsus dizisinin galası yapıldı

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın başrolünde yer aldığı Magarsus’un galası yapıldı.

Oyuncu kadrosunda Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı BluTV’nin orijinal dizisi Magarsus’un galası İstanbul’da gerçekleşti. Gala gecesine dizinin oyuncularının yanı sıra aralarında Birce Akalay, Caner Cindoruk, Nilperi Şahinkaya, Emre Yusufi, Zeynep Tuğçe Bayat, Cansel Elçin, Nazlı Bulum, Ali Gözüşirin ve Yağızcan Konyalı gibi sanat ve oyuncu dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Gecede Emir Ersoy ve orkestrası da sahne aldı.

2023’ün iddialı yerli yapımlarının arasına giren Magarsus’un ilk iki bölümü Hepsiburada Premium’un katkılarıyla BluTV platformunda 10 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak.

“Magarsus, ilk yurtdışı ödülünü aldı”

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Bu gece için çok heyecanlıyız. Hepsiburada ailesi olarak Hepsiburada Premium ve Magarsus önemli bir iş birliğine imza attı. Hepsiburada Premium ailesi olarak birinci yaş günümüzü kutluyoruz. Magarsus da bizim katkılarımızla gerçekleştirilen BluTV’nin harika bir yapımı. Yarın inşallah merakla bekleyen izleyicilerle buluşturacağız. Hepsiburada Premium, Türkiye’nin ilk yerli e-ticaret sadakat programı ve bu programa dahil olanlara BluTV hediye ediliyor. Magarsus bu yılın iddialı yapımı. Eminim fragmanları izlediğinizde neden destek olduğumuzu anlayacaksınız. İnanılmaz etkileyici. Şu anda halihazırda 7. Berlin TV Series Festivali’nde de ilk yurtdışı ödülünü aldı. Bu yüzden tüketicilerimizle kavuşturmak için çok heyecanlıyız” açıklamasını yaptı.

BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz ise “Magarsus bizi çok heyecanlandıran bir iş. Aslında bugün ilk defa uzun süreçten sonra izleyiciyle paylaşıyor olacağız. Bu coğrafyanın hikayelerini anlatmaya çok odaklandık. Magarsus da bunlardan biri” şeklinde konuştu.

Merve Dizdar: "Hem aile draması hem de birçok aksiyon var"

Oyuncu Merve Dizdar ise “Çok heyecanlı ve çok mutluyum. Gördüğünüz gibi zaten ekibin hepsiyle oynamak, çalışmak benim için çok mutluluk vericiydi. Ama benim için yeni olan ilk defa Ozan ile çalışmam. İyi ki yönetmenimiz OzanTansu bence dizi tarihinin de önemli bir karakterlerinden biri. Yurt dışında okumuş, şimdi de şirketin başına geçmeye çalışan bir karakterimiz. Biz Çağlar ile dizide kardeşiz. Başımıza neler geldiğini diziyi izledikten sonra göreceksiniz. Aile draması diyebilirim. Ama işin içinde birçok aksiyon da var” şeklinde konuştu.

Çağlar Ertuğrul: "Çok güzel yazılmış bir iş o yüzden çok gururluyum"

Böyle bir projeye dahil olduğum için çok mutlu olduğunu dile getiren Çağlar Ertuğrul ise, "Yapımcılarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Tabii ki yönetmenimiz Yunus Ozan Korkut da burada. Onlara ‘ben olurum olmam ama bu işi izlemek istiyorum’ dedim. Çok güzel yazılmış bir iş. O yüzden çok gururluyum. Umarım seyirci de her zaman gururla ve güzel bir şekilde bu işi hatırlar. Oyuncu kadromuz da burada Hepsi çok birbirinden yetenekli. Hepsiyle sahne paylaştığım için çok mutluyum. Bundan sonrası artık daha çok seyircide.” dedi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; diziyi, Hepsiburada Premium üyeleri, paket dahilindeki hediye BluTV üyelikleri sayesinde izleyebilecekler. Geçtiğimiz ay birinci yılını kutlayan Hepsiburada Premium’un 1 milyondan fazla üyesi bulunuyor.