Mağaza açılışında 10 bin liralık hediye çeki verileceğini duyanlar akşamdan sıraya girdi

Kadıköy’de bir mağaza açılışa özel 500 müşteriye 10 bin liralık ürün hediye edeceğini duyurdu. Bu haberi duyan vatandaşlar akşamın erken saatlerinde sıraya girdi.

İstanbul Kadıköy’de yer alan Bağdat Caddesi’nde yarın açılışı yapılacak ünlü bir mağaza, ilk 500 müşterisine 10 bin TL değerinde hediye vereceğini duyurdu. Bu haberi duyan vatandaşlar akşamın erken saatlerinde saatleri olmasına rağmen mağazanın önünde uzun bir kuyruklar oluştu. Müşteriler çantayı almak için sabaha kadar bekleyecek.

"Sabaha kadar buradayız"

Mağazanın önünde bekleyen Mustafa Sancak, "Hediye almak için geldik ama çok sıra varmış. Sabaha kadar yine de bekleyeceğiz. Sabaha kadar buradayız" dedi.

Mağazadan verilecek hediyeyi bekleyen Selin Aydemir ve Mine Menekşeoğlu, "Herkesin beklediği o çantayı hediye olarak 500 kişiye verecekler. 1 saattir buradayız ve öğlen saatlerine kadar burada sabahlayacağız" dedi.