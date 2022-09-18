Mağazadan Cep Telefonunu Böyle Çaldı

Olay, geçtiğimiz gün Karamustafa caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya satışının yapıldığı bir mağazada meydana geldi.

Güvenlik kameralarına yakalanan şüpheli, mağaza çalışanı Samim Vural’ı göz hapsine aldı. Mağaza önünden 2 tur atan şüpheli, Vural’ın bir anlık dalgınlığından faydalanarak mağaza girişinde bulunan cep telefonunu saniyeler içerisinde alarak mağazadan koşar adımlarla çıktı. Cep telefonunun yerinde olmadığını gören Vural, gerçeği güvenlik kameralarını incelediğinde fark etti.

Silivri Polis merkezine giderek şikayetçi olan Vural, cep telefonunu çalan şahsın bir an önce yakalanmasını talep etti.

