Magazin ve iş dünyasını buluşturan gece

The Guide Magazin Dergisi’nin lansman gecesi magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerini buluşturdu.

Aylık olarak yayınlanan magazin, iş ve yaşam dergisinin İzmir JOIA Club’ta gerçekleşen lansmanı ses getirdi. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı geceye iş dünyası da yoğun katılım gösterdi.

The Guide Magazin İmtiyaz Sahibi Engin Akalın, “Böyle bir gecede değerli isimleri bir araya getirmek beni gururlandırdı. Dergimiz kısa sürede kaliteli içeriği ve iddialı kapak röportajlarıyla ses getirdi. Aylık olarak yayınlayacağımız dergimizin lansmanı için ciddi bir ön hazırlık yaptık. Aldığımız olumlu geri dönüşler doğru yolda olduğumuzu bir kez daha kanıtladı. Güzel bir yayının bu özel gecesinde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum”

Hakan Bilgin ve Ece Gürsel’in sunduğu geceye çok sayıda sanatçı katılırken, Wilma Elles, Bahtiyar Engin ve Bora Duran gibi isimler onur plaketleri aldı.

Viva Trio Grubu müzik şovu ile başlayan gecede By Dance Project dans şovları ve Türkiye Kadınlar Salsa Solo Şampiyonu Nursel Can’ın özel dans gösterisiyle unutulmaz bir atmosfer yaşandı. Lansmanda Kozmonot Müzik Grubu ve ünlü şarkıcı Bora Duran da sahne aldı.