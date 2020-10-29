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Altınyıldız Classics’ten Burak Özçivitli reklam filmi

ALTINYILDIZ CLASSİCS’TEN BURAK ÖZÇİVİTLİ REKLAM FİLMİ

Altınyıldız Classics’ten Burak Özçivitli reklam filmi

Erkek giyim markası Altınyıldız Classics’in, ünlü oyuncu Burak Özçivit’in kamera karşısına geçtiği reklam filmi yayınlandı.

Erkek giyim sektörünün önde gelen markası Altınyıldız Classics, 2020-2021 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nu marka yüzü Burak Özçivit’in başrolde olduğu reklam filmiyle tanıtıyor. ‘Her Açıdan Başarılı’ sloganıyla yola çıkan reklam filminde, hayatın her alanında başarılı olmak isteyenlere ve her açıdan başarılı olmak için iyi giyinmenin önemini bilenlere hitap ediliyor.

Sevilen oyuncu Burak Özçivit, Rabarba imzasını taşıyan filmde şehirli stilden ofis stiline, casual’dan spor şıklığa uzanan günün her anına uygun olan kıyafetleri giydi.

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