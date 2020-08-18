Azeri sanatçının Qemli Qemli şarkısı 8 milyon izlendi

Azeri şarkıcı Nurlan Ordubadlı’nın geçtiğimiz yıl çıkardığı Qemli Qemli adlı şarkı Azerbaycan’da en çok izlenen şarkılar arasına girdi. İstanbul’da yaşayan Türklerin de şarkıyı çok sevdiğini söyleyen Ordubadlı “Biz iki devletiz, ama tek milletiz. Eserimin Türkiye’de de dinlenmesi beni fazlasıyla gururlandırdı” diyerek bu durumdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Klibini en fazla izleyenlerin Türkler olduğunu öğrendikten sonra Nurlan Ordubadlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama dikkat çekti. Ordubadlı “Qemli Qemli klibini en fazla izleyenlerin İstanbul’daki Türk kardeşlerim olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım ve mutlu oldum. Kendi ülkem Azerbaycan’dan daha fazla İstanbullular klibimi izlemiş. Türklerle Azeriler olarak iki devletiz, ama tek milletiz. Eserimin Türkiye’de de dinlenmesi beni fazlasıyla gururlandırdı. Önümüzdeki aylarda çıkaracağım eserlerin de Türkiye’de yankı bulacağını düşünüyorum. Korona virüs salgınının ortadan kalkmasının ardından Türk kardeşlerimi Azerbaycan’a tatil yapmaya ve ülkemizi görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.