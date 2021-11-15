Bandırma Füze Kulübünün çekimleri Mudanya’da başladı

Senaryosu gerçek bir hikâyeye dayanan ’Bandırma Füze Kulübü’ filminin çekimleri Bursa’nın Mudanya ilçesinde başladı.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği ’Bandırma Füze Kulübü’nde başrolleri Alina Boz, Deniz Can Aktaş, Erkan Kolçak Köstendil, Atay Yıldız, Aslı Bekiroğlu, Görkem Sevindik, Öykü Gürman, Tolga Canbeyli, Altan Erkekli ve Alican Yücesoy paylaşıyor. Senaryosu gerçek bir hikâyeye dayanan film, Mudanya’nın Girit Mahallesinde çekilmeye başladı.

Filmin kahramanlarının, 1958’de yokluklar içerisinde, hiçbir imkânları olmadan, yüreklerini ortaya koyarak yola çıktığını anlatan Mustafa Uslu, bu gençlerin günümüz çocuklarına örnek olmasını arzu ettiklerini söyledi. Mustafa Uslu, "Umarım bugünün gençleri bu filmi seyredip feyz alırlar. Bugün teknolojisi çok gelişti, dünya global bir hâle geldi. Her istediğinize artık tuşlarla ulaşabiliyorsunuz. İmkanlar çok fazla. İnşallah uluslararası başarılara imza atmış ağabeylerini, teknoloji üreten insanlarımızı örnek alarak, o gün yokluklar içinde yapılandan çok daha fazlasını gerçekleştirirler” dedi.

Filmin Mütareke Meydanında kurulan platoda çekimleri sürüyor.