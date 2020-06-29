Batıhan Yıldırım: “Ünlü sinema yapımcısı tarafından dolandırıldım”

Tiyatro oyuncusu ve senaryo yazarı Batıhan Yıldırım, senaryosunun izinsiz kullanıldığını öne sürdü. Yıldırım, ünlü yapımcının kendisini dolandırdığını iddia etti.

Başarılı tiyatro oyuncusu Batıhan Yıldırım, bir süre önce sosyal medya üzerinden ünlü sinema yapımcısı ile iletişime geçerek senaryo verdiğini ancak geri dönüş almadığını dile getirdi. Senaryoyu verdikten sonra sosyal medya hesabının çalınıp, kapandığını elinde kanıt kalmadığını söyleyen Yıldırım, "Ünlü bir yapımcı. Büyük başarılara imza atmış bir kişi olduğu için 40 sene düşünseniz senaryoyu alıp izinsiz kullanacağı aklınıza gelmez. Ben de bu sebeple güvendim yazdım kendisine, hesabımı da kendileri çaldılar belki kanıt bırakmamak için bilemeyeceğim. Kendime yeni hesap açtım ve umursamadım olayı ama film gösterime girince baştan sona benim senaryom olduğunu gördüm sadece bir sahne değiştirilmişti, deliye döndüm. Benim senaryomu kullanıp bir teşekkür bile etmedi, para istememiştim zaten ama insan vefa ve teşekkür bekliyor. Neticede emek verip yazdığım senaryo ile milyonlar kazandı" dedi.

Filmi izledikten sonra tekrardan ünlü yapımcı ile iletişime geçtiğini belirten Batıhan Yıldırım, bütün sosyal medya hesaplarının iddia edilen kişi tarafından engellendiğini dile getirerek, “Mahkemelerde uğraşmak istemiyorum, ama hakkımı da helal etmiyorum” diye konuştu.