Bayrampaşa’da mahalle kültürü, dostluk ve arkadaşlığı konu alan "Bayrampaşa 11" dizisi çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Dizinin kadrosunda birçok ünlü oyuncu yer alıyor.

Bayrampaşa’da çekimlerine başlanan ve ismini ilçede bulunan 11 mahalleden alan ‘Bayrampaşa 11’ adlı dizinin çekimleri devam ediyor. Birçok ünlü oyuncunun yer aldığı dizinin uygulayıcı yapımcısı Kadir Balık, Senaryosunu Mustafa Kabul’ün uyarladığı ve Yönetmenliğini İlyas Çağlayan’ın yaptığı dizide mahalle kültürü, komşuluk ilişkileri, arkadaşlık ve dostluklar canlandırılacak. Çekimlerinin Bayrampaşa’da bulunan 11 mahallenin sokaklarında gerçekleşiyor.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği dizinin çekimleri ise oldukça neşeli bir ortamda gerçekleşiyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Nur Ertürk, Haluk Çalışır, Ertuğrul Akkök, Belma Memati ve birçok ünlü isim yer alıyor. Her bölümünde farklı oyuncuların yer aldığı dizinin ilk bölümünde ise konuk oyuncu Nur Ertürk oldu.

‘Beni çocukluk yıllarıma götürdü’

Oyuncu Nur Ertürk, “Muhteşem bir dizi. Oyuncularıyla, senaryosuyla, yönetmeniyle, konuk oyuncularıyla özlediğimiz bir hikayeye kavuşuyoruz. Ben o kadar sevinçliyim ve o kadar heyecanlıyım ki böyle bir mahalle kültüründe yetişmiş bir kız çocuğuydum ben. Özlediğimiz ve unutulmaya yüz tutan değerler bu mahallede yaşıyor. Ne sürprizler gelecek. İnanın bu diziyi bırakamayacaksınız. Başladığınız an içiniz huzur dolacak. Ben ekibi görür görmez neşeyle doldum. Beni o çocukluk zamanlarıma götürdü. Tam da böyle bir mahallede yetiştim, büyüdüm. Bunu gençlerimize yansıtılması yeniden yaşatılması ve böyle bir hikayenin senaryolaştırılması beni çok mutlu etti” dedi.

‘Güzel bir mahalle hikayesi geliyor’

Dizinin yapımcılığını ve aynı zamanda yönetmenliğini üstlenen İlyas Çağlayan, “Ben öncelikle Nur Ertürk ablamıza çok teşekkür ediyorum. O ailemizden birisi. Bizim dizimizde her hafta bir konuk oyuncu misafirimiz olacak. İlk bölümümüzde de Nur Ertürk bizimle birlikte oldu. Bayrampaşa 11 dizisi geliyor. 5 ve 50 yaşında ailenizle birlikte oturup izleyebileceğiniz çok güzel bir aile hikayesi çekiyoruz. İçerisinde komşuluk ilişkileri barındıran, dostluklar, arkadaşlıklar, kültür sanat ve teknoloji alanında herkesin kendi içerisinde bir şeyler bulabileceği bir dizi çekiyoruz. Her karesinde, her dakikasında çok eğleniyoruz. Biz çekerken eğleniyoruz. Bakalım siz izlerken çok eğlenecek misiniz. Bayrampaşa’da bulunan 11 mahallenin hikayesini Bayrampaşa’nın sokaklarında ve pasajlarında konusunu işleyeceğimiz çok güzel bir mahalle hikayesi geliyor” şeklinde konuştu.

Oyuncu Belma Mamati, ise “Öncelikle böyle bir projede olmaktan çok onur ve gurur duydum. Bu proje mahallemizde herkesin kendisini bulabileceği bir proje. Ben dizi ile ilgili çok fazla bir şey anlatmak istemiyorum. Sadece şu sözü söylemek istiyorum. Sevebilme yeteneğimiz en büyük şanstır. Sevgi bütün kötülüklerin ilacıdır” dedi.

‘İstanbul’un en güzel bir semtini seçtik’

Dizinin 2. Yönetmenliğini yapan Ercüment Çavluer, “Günümüzde dizilere baktığımız zaman büyük prodüksiyonlu, vurdulu, kırdılı aslında bombalı ve insanları aslında kötü yöne sevk eden karanlık tiplerin olduğu diziler. Oysaki bizler insanların özlediği ve özlemle andığı o Yeşilçam ekolüne dönmüş gibi oluyoruz bu dizide. Çünkü bizim dizide silah, vurulma, patlama ve uyuşturucu yok. Hiçbir kötü bir şey yok. Bel altı küfür yok. Sadece insanların ailecek 7’den 77’ye televizyon başında oturup rahatlıkla izleyebileceği bir konsept oluşturduk. Bunun içinde İstanbul’un çok güzel bir semtini seçtik. Burada çok güzel bir şekilde çekimlerimize devam ediyoruz. Dizi çekimleri bittiği zaman insanlar televizyonun karşısına geçtikleri zaman o özledikleri Yeşilçam tadında aile dizisi izlemiş olacak. Bizler de bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

‘Sadece Bayrampaşa’nın değil, Tüm Türkiye’nin hoşuna gidecek’

Dizide Bakkal Vasfi karakterinde olan oyuncu Haluk Çalışır, “Bu dizide bakkal Vasfi karakterini canlandırıyorum. O kadar güzel bir Türk filmi izleyeceğiz ki insanlar doyamayacak. Eski mahalle, o samimiyet, insanların birbirlerine karşı olan duyguları o kadar güzel canlanacak. Sadece Bayrampaşa değil, Tüm Türkiye bunu seyrederken o kadar çok hoşuna gidecek ki. Herkesin rolü o kadar güzel oturdu ki ben bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

‘Birlikte dayanışmanın olduğunu göreceğiz’

Filmde Muhsin karakterini canlandıran oyuncu Ertuğrul Akkök, “Bu bir mahalle dizisi. Burada sevginin, saygının, birlikte dayanışmanın ne olduğunu bu filmde göreceğiz. Ben ilk senaryoyu okurken yapımcımıza da söylediğim şu oldu. Çok güzel bir senaryo. Bu zamanda anlatılması gereken aile, dostluk, güzel aşklar, saygı ve sevgiye dayalı empatiye dayalı bir dizi. Bizler uğraşıyoruz, oynamaya çalışıyoruz. İnşallah seyircilerimiz de beğenecek diye umuyorum” dedi.

Dizi çekimlerini yerinde izleyen Milliyetçi Hareket Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanı İsmail Arslan, “Biz bu dizinin hazırlanma aşamasını, hangi aşamalardan geçerek bu seviyeye geldiğini ve ne gayretlerle bu sete başlandığını da biliyoruz. Bayrampaşa’yı anlatan güzel bir dizi. Bayrampaşa 11 olması da bizim ilgimizi çekiyor. Bizde Bayrampaşa’lık duygusunun ayrı bir yeri var. Dizinin içeriğinde de Bayrampaşa’da var olan mahalle kültürünü anlatıyor. Burada çekimleri izledik. Eğlenceyi, ekibin yüzündeki enerjiyi gördük. Biz başarılı olacağına inanıyoruz. İlyas kardeşime, set ekibi ve oyuncu arkadaşlara başarılar diliyorum” açıklamasında bulundu.