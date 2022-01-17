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Bayrampaşa’da Arif Şentürk rüzgarı esti

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Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Bayrampaşa’da Arif Şentürk rüzgarı esti
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Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, Bayrampaşa Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

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Rumeli türkülerinin efsane yorumcusu Arif Şentürk, Bayrampaşa Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Sahnede birbirinden güzel türküler seslendiren ve Bayrampaşalılara unutulmaz bir akşam yaşatan usta sanatçı Şentürk’e zaman zaman Rumeli Ekrem de eşlik etti. Konsere katılan ve Şentürk’e çiçek veren Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Arif Şentürk, tam 54 yıldır sanatımıza değer katan büyük bir değer” dedi.

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