Berç Polat, Dj’lik mesleğinin inceliklerini anlattı

İstanbul eğlence hayatının ünlü DJ’lerinden Berç Polat, ’’Dj’lik mesleği kolay görünse de mesleğin içine girdiğinizde o kadar da kolay değil’’ dedi.

Dj Berç Polat, Dj’lik mesleği ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, eğlenmeye gelen kitleye göre müzik seçimi yaptığını belirtirken, insanları mutlu etmenin zor olduğunu vurguladı.

Polat, sözlerine şöyle devam etti: ’’Dj’lik mesleği kolay görünse de mesleğin içine girdiğinizde o kadar da kolay değil. İnsanları mutlu etmek zor bir iştir. Siz insanları mutlu edebiliyorsanız, bu durum bazı şeylerin doğru gittiğini gösterir. Genellikle mekanlar’dan mekanlara farklı konsept olduğu için playlist’ini ona göre hazırlıyorum. Gündelik hayatımda müzik yaparken bile farklı müzikler araştırıyorum’’.

’’Boş vakitlerinizde sürekli deneme yanılma yapın’’

Polat, bu işe başlamak isteyenlere ise şu önerilerde bulundu: ’’Müzik evrensel bir şeydir. Sürekli üretken olmak ve kendinizi geliştirmek zorundasınız. Boş vakitlerinizde sürekli deneme yanılma yaparak sahne öncesi listenize bulunan arşivleri kurcalayın. Onlarla ne yapabilirim? O an ilgiyi nasıl üstüme çekerim? Geceyi eğlenceli hale nasıl getiririm? düşüncesine girin’’.