Bülent Yetiş: “Pandemi döneminde 47 şarkı yaptım”

Söz yazarı, bestekar ve yorumcu Bülent Yetiş, pandemi döneminde 47 şarkı yaptığını açıkladı.
Ajda Pekkan’a olan hayranlığını her fırsatta dile getiren ünlü bestekar, ‘’Süperstar Ajda Pekkan hep uğurum oldu” dedi.
SÖZ YAZARI, BESTEKAR VE YORUMCU BÜLENT YETİŞ, PANDEMİ DÖNEMİNDE 47 ŞARKI YAPTIĞINI AÇIKLADI.
Söz yazarı, bestekar ve yorumcu Bülent Yetiş, pandemi döneminde 47 şarkı yaptığını açıkladı.
Ajda Pekkan’a olan hayranlığını her fırsatta dile getiren ünlü bestekar, ‘’Süperstar Ajda Pekkan hep uğurum oldu” dedi.