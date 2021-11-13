Büyükşehir Belediyeden Atatürk defilesi ve Sümer Ezgü konseri

‘Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi’ ve Sümer Ezgü ile ‘Atatürk’ün Sevdiği Türküler’ programıyla Atatürk’ü bir kez daha duyup, gördüklerini ve hissettiklerini belirten Başkan Yılmaz, “Efelerimizle, pehlivanlarımızla her zaman Kuvay-i Milliye şehri olarak Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağız” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kent Konseyi, Balıkesir Barosu, Balıkesir Ticaret Odası ve Ankara Olgunlaşma Enstitüleri işbirliğinde Avlu Kongre Kültür Merkezi’nde ‘Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi’ ve Sümer Ezgü ile ‘Atatürk’ün Sevdiği Türküler’ programı düzenlendi. Çok sayıda protokolün ve vatandaşın katılığı programda önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kıyafetlerinden ilham alınarak hazırlanan Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi gerçekleştirildi ardından Sümer Ezgü ile Atatürk’ün Sevdiği Türküler konseriyle de Atatürk yâd edildi.

“Atatürk’ü çok güzel anlattılar"

Ankara Olgunlaşma Enstitüleri’ne teşekkür eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, defileden çok etkilendiğini ve kısa bir zaman içerisinde hem Atatürk’ün hayatını hem de giydiği kıyafetleri çok güzel anlattıklarını söyledi. Başkan Yılmaz “Cumhuriyet’imizin muhasır medeniyetler modeli ancak bu kadar güzel anlatılabilir. Ulu Önder Atatürk’ü ebediyete irtihalinin 83. yılında rahmetle minnetle ve şükranla anıyoruz” dedi.

“Cumhuriyet ilelebet devam edecektir"

Sümer Ezgü ile Atatürk’ün Sevdiği Türküler konserini de dinleyen Başkan Yılmaz, “Atamız demiş ki ‘Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ ben de bu söze bir şey daha ekliyorum; Bir ilde harmandalı oynanıyorsa güreş de varsa Cumhuriyet ilelebet devam edecek demektir. Efelerimizle, pehlivanlarımızla her zaman Kuvay-i Milliye şehri olarak Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkacağız” dedi.

(HT-BD