Çağrı Erceber: “Setlerde can güvenliği, rollerden daha önemli”

Oyuncu ve sahne dövüşleri eğitmeni Çağrı Erceber, set kazalarına dikkat çekerek, “Hiçbir dizi, hiçbir film ve hiçbir rol, bir set çalışanının ya da oyuncunun hayatından önemli değil.” dedi.

Çağrı Erceber, en son bol aksiyon sahneleri olan ‘Akıncı’ dizisinde bir anti-kahramanı canlandırmıştı. Geçtiğimiz aylarda çekilen dizinin final bölümündeki bir dövüş sahnesinde ünlü oyuncunun alnı kırılmıştı. Aynı zamanda sahne dövüşleri eğitmeni olan ve oynadığı dizinin dövüş koreografilerini tasarlayan oyuncu Erceber’in alnında üç kırık oluşmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Amerikalı ünlü aktör Alec Baldwin, film setinde kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne ve yönetmen Joel Souza’nın yaralanmasına yol açmıştı. Bu ve benzeri set kazaları, set işçilerinin ve oyuncuların çekimler sırasındaki güvenliğini gündeme getirdi.

“Büyük fedakarlıklarla ve risklerle görev yapıyoruz”

Ünlü oyuncu Erceber, setlerde karşılaştıkları riskler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erceber, dizi ve film platolarında oyuncuların ve çalışanların büyük fedakarlıklarla ve büyük riskler içinde görev yaptığını vurguladı. Kendisinin de geçtiğimiz aylarda sette yaşadığı kazayı hatırlatan Erceber, “Alnımın kırıldığı sahnede adeta şok yaşadım, ne olduğunu anlayamadım. Alnımdaki kırığı fark ettiğimde büyük panik yaşadım, bir an kör olabileceğimi düşündüm. Alın bölgemde 3 kırık tespit edildi” dedi.

Bu olaya benzer birçok set kazasına tanık olduklarına işaret eden Erceber, “Bu konuda gerekli önlemlerin alınması için ilgili kurum ve kuruluşlarla bir çalışma yapmalıdır” şeklinde konuştu.

“Stres altında çalışma sebebiyle tepkiler yoğunlaşabiliyor”

Film ve dizi çekimleri olan dönemlerde set işçilerinin her günlerinin yorgunluk içinde geçtiğine işaret eden Erceber, “Fiziksel ve zihinsel olarak zorlu bir dönem. Yorgunluğun düzeyi iş yüküne göre değişse de genelde uzun çalışma saatleri sebebiyle uykusuzluk ve konsantre olamama gibi sorunlara şahit oluyoruz. Ayrıca, aşırı stresli bir ortamda çekimleri yerine getirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Erceber sözlerine şöyle devam etti: “Bunlar dışında set kazalarının da büyük risk oluşturduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi: “Ön görülemeyen çalışma programları ve uzun süre ayakta çalışma gibi sebepleler dikkat problemleri ortaya çıkıyor. Bu durum, bazı set kazalarına davetiye çıkarıyor. Stres altında çalışma sebebiyle tepkiler de yoğunlaşabiliyor. Bu sebeple büyük ve küçük kazalar veya yaralanmalar olabiliyor. Bu risklere karşı tedbirli olmak zorundayız.”

“Can güvenliğini garanti edemiyorsak riskler devam eder”

Setlerdeki can güveliğine dikkat çeken oyuncu Erceber, “Uzun çalışma saatleri ve güvensiz çalışma koşullarına karşı devletin ilgili kurumları ve sivil toplum kuruluşları ortak bir çalışma yapmalıdır. Azami çalışma süresi 10-11 saat olmalıdır. Setlerde ön hazırlık çalışmalarına yeterli vakit ayrılmalıdır. Ayrıca, sağlık ve güvenlik risklerine karşı iş güvenliği standartları uygulanmalıdır. Çalışan ekibe iş güvenliği eğitimleri verilmelidir. Özellikle de ateşli silahlar, yanıcı maddeler ve tutuşan dekorlar gibi konularda üst düzey güvenlik önlemleri alınmalıdır” açıklamasında bulundu.

Erceber sözlerini şöyle tamamladı: “Benim gibi aksiyon sahnelerinde rol alan oyuncu arkadaşlarım ile birlikte kaza risklerinin farkındayız. Bazen riskli roller de alabiliyoruz. Bazen dekor ya da rol kaynaklı kazalar olabiliyor. Bu sebeple set ekipleri olarak her zaman tedbirli olmak zorundayız. Hiçbir dizi, hiçbir film ve hiçbir rol, bir set çalışanının ya da oyuncunun hayatından önemli değil. Eğer set çalışanlarının ve oyuncuların can güvenliğini garanti edemiyorsak, setlerdeki riskler artarak devam edecektir.”