Dehamcan Biçen, sesiyle mest ediyor: 4 ayda 2 klip çekti

İstanbul Küçükçekmece’de yaşayan, sesi ve yorumları ile yaşından büyük başarılara imza atan 10 yaşındaki Dehamcan Biçen, 4 ayda 2. Klip çekti. Son çektiği klip ile binlerce kişinin beğenisini kazanan Dehamcan Biçen, ‘Le canım’ adlı yeni klibi sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

İlkokul 4. Sınıf öğrencisi olmasına rağmen sesi ve yorumları ile ilgi çeken Dehamcan Biçen, derslerden arta kalan zamanlarında müzikle uğraştığını belirterek “Müzik benim için bir hobi ve aynı zamanda dinlenme aracı. Eserlerimi kendim yorumluyorum. Oldukça beğeni topluyor. Hedefim önümüzdeki yaz tatilinde kendi albümümü oluşturmak” diye konuştu.

Oğlu Dehamcan Biçen’in bebekliğinden bu yana müziğe ilgisinin olduğunu ve bu konuda kendisine her türlü desteği verdiğini belirten Baba İsmail Biçen, “Dersleri gayet iyi. Ve dijital cihazlardan mümkün mertebe uzak tutuyoruz. Bilgisayar ve tablet yerine müzikle vakit geçiriyor. Pek çok enstrümanı başarı ile çalıyor. Dehamcan’ın başarısı bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Seslendirdiği eserleri ve çektiği klipleri sosyal medyadan paylaşan ve kısa sürede binlerce beğeni alan Dehamcan Biçen, daha çok sevgi üzerine olan eserleri seslendirdiğini belirtti.

Hedefinin tıp üzerine üniversite eğitimi almak olduğunu ancak konservatuar eğitimi de almak istediğini belirten Biçen, önümüzdeki süreçte kliplerden elde ettiği gelirle eğitimi konusunda ekonomik sıkıntı yaşayan arkadaşlarına destek olmayı hedeflediğini kaydetti.