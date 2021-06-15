Dijital Dünya, bu yıl 9’uncu kez ’En’lerini seçti

‘Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni’ bu yıl 9’uncu kez düzenlendi. İnternet üzerinde yapılan oylama ile ödül kazananlar belirlendi.

Türkiye’nin ilk internet ödülleri olduğu belirtilen ‘Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni’ bu yıl 9’uncu kez düzenlendi. Birçok siyasetçi ve ünlü simaların konuk olduğu ödül töreninde, Lagranze defilesi büyük ilgi gördü. Türkiye’nin önemli ve tescilli modellerinin yer aldığı defile ayakta alkışlandı.

Dijital dergi Evos Angels, bu yıl 11’inci senesini kutladı. Evo Holding bünyesinde bulunan Evos Angels tarafından gerçekleştirilen tören, 9 Haziran tarihinde Evren Yaşlak ve Evrim Yaşlak kardeşlerin ev sahipliğinde İstanbul’da bir otelde düzenlendi.

Lagranze defilesi gecenin ilgi odağı oldu

Verilen bilgiye göre, yaklaşık 1,5 yıldır büyük bir titizlikle hazırlanan defilede Best Model Of Turkey birincileri ve sektörün en önde gelen modelleri yer aldı. Asil Çağıl koreografisiyle düzenlenen defile yaz temasına yer verdi. Lagranze Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yolcu ayakta alkışlandı. Gecenin tüm kareleri Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç tarafından koordine edildi.

9’uncu Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri sahiplerini buldu

Verilen bilgiye göre 1,5 yıllık halka açık oylamalar sonucunda dijital dünyada en çok takip edilen kişilerin ödül aldığı tören, bu sene de ilklerle doluydu. Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda 1 milyonun üzerinde kişinin internette oylama sonuçları ile sahiplerini buldu. dijitaldunyaninenleri.com üzerinden oylamaların gerçekleştirildiği ödül töreni, ünlü model Özge Ulusoy ve ünlü spiker Gökay Kalaycıoğlu sunumuyla gerçekleşti.

Törende başarı plaketleri şu isim ve kurumlara verildi: Media Stüdyo İlker Uzunalan & Kürşad Karakuş, İrfan Transfer İlhan Arık, Özkan Aydoğanoğlu, Levent Çekiç, İlyas Ekici, Kadir Mıhçı, Ferhat Göktaşlar, Melek Balkan, Bebek Meyhanesi Ali Narin, FRF Film, Berat Kayışkan, Studio Infinite, Dr. Mehmet Toprak, Songül Güney, Enes Ünal, Lütfü Sapmaz, Oya Ünal, Burcu Bulut, Aydın Göynü, Burhan Vural, Koray Bozat, Tuğçe Akdemir Beauty Center.

Ödül alan bazı isimler şöyle açıklandı:

Siyaset Onur Ödülü: Bülent Akarcalı

Yılın En Duyarlı Siyaset Adamı: Mustafa Yel / AK Parti MKYK Üyesi /Tekirdağ Milletvekili

Yılın En İyi İş Adamı: İsmail Kartal /Bordo Group

Yılın En İyi Genç İş Kadını: Selin Genç

Yılın En İyi Çıkış Yapan İş Adamı: Mustafa Genç

Yılın En İyi Madencilik Şirketi: Hacıoğlu Madencilik / Yasin Hacıoğlu

Yılın En İyi Genç Girişimcisi: Ömer Oyar

Yılın En İyi Yatırımcısı: Yalçın Kahraman/ Yaka Global

Yılın En İyi STK’sı/ Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği: Meltem Kaya

Yılın En İyi Mobil Uygulaması: Ata Yatırım

Yılın En İyi Vakıf Ödülü: Kurtuluş Vakfı / Ufuk Tezemir

Yılın En İyi Bitki Uzmanı: Recep Dağıstanlı

Yılın Moda Tasarımcısı: Pınar Bent

Yılın En İyi Diş Estetik Merkezi: SG Dental - Sonay Gökhan

Yılın En İyi Estetik Cerrahı: Doç. Dr. İbrahim Aşkar

Yılın En İyi Saç Ekim Doktoru: Dr. Selahattin Tulunay

Yılın En İyi Uluslararası Projesi: Atakan Taşur/Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri

Yılın En İyi Saç Kaş Serumu: Serap Çınar Beauty

Yılın En İyi Uluslararası Çıkış Yapan Mimarı: Mustafa Çiçek

Yılın En İyi Uluslararası Güzellik Merkezi: Filiz Gold Beauty/ Filiz Sağır

Yılın En İyi Dijital Fashion Projesi: Mesut Büyüksofuoğlu/ Digital Studio

Yılın En İyi Medikal Estetik Hekimi: Dr. Kerem Cem Şimşek

Yılın En İyi Optik Ve Lens Firması: Luxe Optik / Erdoğan Savran

Yılın En İyi Deri Halı Zinciri: Bienna Fur Halı/ Fatih Çadırcıer

Yılın En İyi Moda Kumaşcısı: Cafer Andıç

Yılın En İyi Çıkış Yapan Diyetisyeni: Dyt. Salih Gürel

Yılın En İyi Devlet Teşvikleri Firması: Kobi Türkiye /Koray Aksu

Yılın En İyi Saç Ekim Merkezi: Estepalace/ Ferhat & Nagihan Akbaş

Yılın En İyi Temizlik Firması: Eya Clean / Mesut Ceyhan

Yılın En İyi Müzik Sinema Yapımcısı: Zeki Sincar