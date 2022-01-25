Dünyaca ünlü star Inna, Çorlu’da mahsur kaldı

Yeni şarkısı ‘Up’ın promosyon çalışmaları için Romanya’dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna’nın uçağı, İstanbul’u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu’ya inmek zorunda kaldı.

Yeni şarkısı "Up"’ın promosyon çalışmaları için Romanya’dan Türkiye’ye gelmek için yola çıkan dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Inna’nın uçağı, İstanbul’u felç eden kar fırtınası nedeniyle Çorlu’ya inmek zorunda kaldı. Yolların kapanması nedeniyle Çorlu’da kalan ünlü şarkıcı Inna, kar engeli yüzünden korku dolu anlar yaşadı. İstanbul’da çeşitli TV ve radyo programlarına katılması beklenen Inna’nın programı kar nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Hava şartları nedeniyle Çorlu inmek zorunda kalan Inna, Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafında "Bu fotoğrafta İstanbul’da olduğumu göstermeliydim. Ama olmadı. Türkiye’de bir yerde güvendeyim. Fakat yorgunum" dedi.

Ayrıca Ina’nın sosyal medyada Çorlu diye Çorum yazması dikkatlerden kaçmadı.