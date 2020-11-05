“Götür Beni Gittiğin Yere” Şarkısına Karadeniz Rüzgarı

Sözü ve Bestesi Emrah’a ait olan ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ şarkısının yeni düzenlenmiş versiyonu için, ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Yüksel Baltacı’nın birlikte seslendirdikleri feat çalışmalarının klip çekimini gerçekleştirdi.

Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer ve Karadeniz müziğinin sevilen ismi Yüksel Baltacı birlikte seslendirdikleri sözü ve bestesi Emrah’a ait olan ‘Götür Beni Gittiğin Yere’ şarkısının yeni düzenlenmiş versiyonu için kamera karşısına geçti. Şarkının klibi Halkalı tren garında Kubilay Kasap yönetmenliğinde gerçekleşti.

Klip çekimi sırasında basın mensuplarına kısa bir röportaj veren Ferhat Göçer ve Yüksel Baltacı, Nefes filmi ile özdeşleşmiş olan “Götür Beni Gittiğin Yere” için hazırlamış oldukları alternatif versiyonu yayınlayacak olmanın heyecanını paylaştı. Götür Beni Gittiğin Yere cümlesi, İnsanların birbirine olan, özlem, hasret ve uğurlama duygularını anlatıyor, biz de hem tren dokusunu hem de insanlarla buluşma atmosferini yaşatan bir klip olsun istedik. İşin içine Karadeniz ritmi, enerjisi ve ruhu girince çok güzel oldu dedi.

Şarkıyı alırken Emrah’ın herhangi bir telif talebinin olmadığını ve maddiyatı hiç konuşmadıklarını söyleyen Ferhat Göçer, "Aramızda para konusu geçmedi, aramızda yılların dostluğu var. Burada karşılıklı bir anlaşma var. Ben emeğimi, o da eserini koydu ve ortaya bir değer çıktı, Şarkı ve klip 13 Kasım’da Seyhan Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanacak. Umarız herkes beğenerek dinleyip izleyecektir” dedi.