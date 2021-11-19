Gülman çifti boşandı

Gülman Group’un sahibi Kemal Gülman ile 28 yıllık eşi Feryal Gülman’ın boşanma davası sonuçlandı. Feryal Gülman’ın ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul eden mahkeme, iş adamı Kemal Gülman’ı 60 milyon lira tazminata hükmetti.

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Feryal Gülman, 32 yaş büyük eşi, Gülman Group’ın sahini Kemal Gürman’a boşanma davası açmıştı. Feryal Gülman, açtığı davada eşinin kendisini 22 yaş küçük biriyle aldattığını öne sürmüştü. Kocasına ait şirketlerin yarısına tedbir kararı isteyen Feryal Gülman dilekçesinde, 200 milyon liralık tazminatın yanı sıra kendisi için 200 bin, çocuğu Kemal Aslan için ise 25 bin lira nafaka talep etmişti. Kemal Gülman ise, eşinin açtığı 200 milyon liralık tazminat istemli boşanma davasına karşılık ‘kötü muamele’ nedeniyle 500 bin liralık karşı boşanma davası açmıştı. İstanbul Aile Mahkemesi, Kemal Gülman ile Feryal Gülman’ı eşit kusurlu bularak, nafaka ile tazminat taleplerini reddetmiş ve ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle boşanmalarına karar vermişti. Gülman çifti, yerel mahkemenin kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Yargıtay, mahkeme kararının çelişkili olduğu gerekçesiyle kararı bozarak, geri göndermişti.

Kemal Gülman 60 milyon ödeyecek

Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen dava karara bağlandı. İstanbul Aile Mahkemesinde 8 yıldır süren davanın karar duruşmasına Gülman çifti katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu. Gizlilik kararı bulunan ve yaklaşık yarım saat süren duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Feryal Gülman’ın ‘zina’ nedeniyle açtığı boşanma davasını kabul etti. Mahkeme, Kemal Gülman’ı 30 milyon lira maddi, 30 milyon lira da manevi tazminata hükmetti. Kemal Gülman’ın ‘kötü muamele’ nedeniyle açtığı karşı boşanma davası ise reddedildi.