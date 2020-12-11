Hakan Ural’dan Defne Samyeli’ye sert eleştiri; “Hayata bakışı yanlış”

Defne Samyeli’nin Okan Bayülgen’in sunduğu programda dizi, film ve gündüz kuşağındaki programlar hakkındaki söyledikleri Hakan Ural tarafından eleştirildi.
Sert bir dille eleştirdiDefne Samyeli’nin açıklamalarına yönelik ise şanslı biri olduğunu söyleyerek “Becerisi olmadığı meslek dallarında sürekli olarak üretim kaydeden biri” dedi. Konservatuvardan mezun olanların iş sıkıntısı yaşadığını ifade eden Hakan Ural, Defne Samyeli’nin iyi bir şarkıcı olmadığını düşündüğünü “kötü bir yorumcu” sözleriyle ifade etti. Samyeli’nin oyunculuk performansının ise amatör olduğunu vurguladı.