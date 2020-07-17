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Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.

Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti

"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki sanatçının 15 gündür hastane tedavi altında olduğu son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Dursunoğlu tüm tedavi çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 22:44
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"Huysuz Virjin" hayatını kaybetti
"Huysuz Virjin" hayatını kaybetti
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