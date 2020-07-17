Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.
MAGAZİN
17 Temmuz 2020 Cuma 22:42
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"Huysuz Virjin" rolüyle tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti. 87 yaşındaki sanatçının 15 gündür hastane tedavi altında olduğu son 3 gündür ise yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Dursunoğlu tüm tedavi çabalarına rağmen hayata gözlerini yumdu.
Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2020, 22:44