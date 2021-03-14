İmparatora reyting ödülü

Star’da her Cumartesi seyircisini ekran başına kilitleyen ‘İbo Show’un başarısı, kanal yönetimi tarafından taçlandırıldı. Programın yüksek reytinglerinden dolayı İbrahim Tatlıses’e son model bir cip hediye edildi.10 yıllık aradan sonra ekranlara ‘İbo Show’ ile geri dönen İbrahim Tatlıses’in başarısı, kanal yönetimi tarafından son model bir cip ile ödüllendirildi. Üst üste aldığı başarılı reyting sonuçlarından sonra ünlü sanatçıya son model kırmızı renk bir cip hediye eden Star TV, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kendisine hediye edilen kırmızı renk cipin yanında poz veren İbrahim Tatlıses, özellikle kırmızı rengin kendisine uğur getireceğine inandığını söyledi.