İnegöl kendi yönetmen ve senaristlerini yetiştirecek

İnegöl Belediyesi, şehrin kendi yönetmen ve senaristlerini yetiştirmek için kurs açtı.

Yönetmenlik, senaristlik ve oyunculuk unvanlarına sahip Nejdet Erdem ile Fatih Admış’ın eğitim vereceği İnegöl Belediyesi Kısa Film Atölyesi için kayıtlar başladı. 18 yaş üzeri herkes kursa katılabilecek. Atölyeye kayıtlar başladı.

Belediye Başkanı Alper Taban, “İnegöl kendi yönetmenlerini, senaristlerini yetiştirecek. Biliyorsunuz İNESMEK marifetiyle hem meslek edindirme kursları, hem de kişisel gelişim kurslarımız var. Yaklaşık 25 branşta 40 ayrı grupta kurslar düzenliyoruz. Bugün buna bir yenisini daha ekliyoruz. Bilhassa İnegöllü genç yönetmenimiz Necdet Erdem Bey ve beraberinde Fatih Admış arkadaşımız önderliğinde, öğretmenliğinde genç yönetmen ve senaristlerimizi yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Artık herkesin elindeki telefon ve kameralarla bu işin amatör olarak içerisinde yer aldığına dikkat çeken Alper Taban, “Projeyi gelip anlattıklarında artık günümüzde herkesin elinde aslında kayıt altına alan cep telefonları, kameralar olduğunu düşündük. Aslında herkes bu noktada eğitimler alarak bu alanda daha profesyonel hareket etme noktasında ilerleyebilir. Biz burada şehrimizden yeni yönetmen, senarist ve kurgucular yetiştirmek üzere adımlar atmak istiyoruz. Projenin işleyiş sürecinde başta gençlerimiz olmak üzere tüm sinemasever İnegöl halkına bu atölyeyi açmış oluyoruz. Eğitimler müfredat eşliğinde belirlenecek. İçerisinde verilecek eğitimler neticesinde katılımcılarla birlikte gerek evrensel anlamda gerek İnegöl’ün tarihi, doğası, iklimi, kültürel yapısını yansıtan kısa filmler üretebilmeyi arzu ediyoruz. Burada esas hedef olarak projede 2 aşama var. Birinci aşamada 4 ay olarak öngörülen bir teorik eğitim var. Burada arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz gerekli eğitimleri verecekler. İkinci aşamada da eğitimin sahaya yansıtılması ve film üretiminin tamamlanması hedefleniyor. İnegöl Film Atölyesi akıcı bir okuma ile biraz olsun yazabilme becerisi kazanmış her adaya açıktır. Yine 18 yaşından büyükler eğitimlere katılabilirler. Başvurular da Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde bugün itibariyle alınmaya başlayacak. Burada sınırlı sayıda bir kontenjanımız var. Kayırlar tamamlandığı gibi de eğitim başlamış olacak” diye konuştu.