İntizar’dan hayranlarına coşkulu konser

İSTANBUL (İHA) – İş adamı Gökhan Reis tarafından İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde açılan restoranın ilk günü İntizar sahne aldı. Bayram boyunca mekanda ünlü isimler konser verecek.

İş adamı Gökhan Reis’in ev sahipliğinde gerçekleşen Duqqan isimli cafe ve restoranın açılış kurdelesi Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve davetlilerin katılımıyla kesildi. Mekanın açılışının ilk gününde sanatçı İntizar sahne aldı. Sanatçı İntizar’ın, iş adamı Gökhan Reis ile dansı izleyenlerden alkış almayı başardı. Ünlü sanatçı bu anlarda dışarıda yer alan çocuklu aileleri de sahne önüne aldı. Organizatör Kemal Aslan da sahneye çıkarak şarkılar seslendirdi.

Açılışa gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu ifade eden Gökhan Reis, “Çok yakın zamanda büyük bir marka olacağız. Açılışa katılan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Mekanda 20 Temmuz’da Pau, 21 Temmuz günü Ferda Anıl Yarkın ve Ömür Gedik sahne alacak. 22 Temmuz’da Niran Ünsal, 23 Temmuz’da ise Serdar Doğan sahneye çıkacak.

(RFK-Y)

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