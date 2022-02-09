Irmak Arıcı Esenler’de sevenleriyle buluştu

“Erdal Şahin ile Müzikli Söyleşi” programının bu ayki konuğu Türk pop müziğinin sevilen ismi Irmak Arıcı oldu. Programda şarkılarını seslendiren Arıcı, Erdal Şahin ile düet yaparak müzik kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dr. Öğretim Üyesi ve müzisyen Erdal Şahin’in sunduğu “Müzikli Söyleşi” programı bu ay, genç şarkıcı Irmak Arıcı’yı ağırladı. Mustafa Ceceli ile yapığı ‘Mühür’ şarkısıyla çıkış yapan Arıcı, programda samimi açıklamalarda bulunarak izleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

Üniversitede veterinerlik okudum

Üniversitede veterinerlik eğitimi aldığını belirten Arıcı, “Üniversiteyi Erzurum’da okudum. Erzurum’un havası çok soğuktu ama insanları çok sıcaktı. Orada gördüğüm samimiyeti başka hiçbir yerde görmedim. Aslında diş hekimi olmak istiyordum. Lisede de derecelerim vardı. Ama sonrasında bir şeyler pek yolunda gitmedi. Yine sağlıkla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum ve veteriner hekimliğini seçtim. Hayvanları çok seviyorum fakat seçmeden önce bu kadar yoğun bir eğitimin olacağını hiç tahmin etmemiştim. Bilseydim seçmeyebilirdim. Kendilerini ifade edemeyen canlılara bakmak ve onları tedavi etmek gerçekten güzel bir duygu. Bir o kadar da zor Büyük bir hayvan hastanelerinde çalıştım. Veterinerlik çok keyifli ama hasta sahibi için zor” diye konuştu.

Şarkı yazmak hiç kolay değil

Müzik hayatına amatör Youtube videolarıyla başladığını söyleyen Arıcı, “Gece Gibi Gönlün şarkısı Youtube’de güzel dinlendi. Bana da sürpriz oldu. Gerçekten nasip kısmet işi bunlar. Konservatuarda çok başarılı ve bu işe gönül vermiş isimler var. Sadece iyi bir hikâyeye dayalı şarkı yazdığıma inanıyordum. Yaptık ve şarkıyı koyduk. Sonra şarkı bir yerlere geldi. Ardından bir yapım şirketiyle anlaştık. Ondan sonra sevgili Mustafa Ceceli ile Mühür’ün düetini yaptık. Söz ve müziğinin çoğunun bana ait olduğu şarkıları Samsun Demir ile birlikte çalıştık. Şarkı yazmak hiç kolay değil. Bir enstrüman ve nota bilginiz yani müzikal bilginiz de yoksa ama herhalde o acı nasıl bir duyguysa hala şarkılar yazdırıyor” dedi.

Genç şarkıcı Arıcı, programda ‘Gece Gibi Gönlün’, ‘Gamzedeyim, Deva Bulmam’ ve ‘Gesi Bağları’ gibi eserleri seslendirerek izleyicilerle hatıra fotoğrafları çektirdi.