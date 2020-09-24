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İşadamlığını bırakıp müzisyen olmayı seçti

TÜRKİYE’NİN FARKLI BÖLGELERİNDE BÜYÜK PROJELERDE İNŞAAT YÜKSEK MÜHENDİSİ OLARAK GÖREV YAPAN İŞADAMI FATİH TEKİN GEÇİRDİĞİ RAHATSIZLIKTAN SONRA KENDİNİ MÜZİĞE, HAYVANLARA VE DOĞAYA ADADI. YÜKSEK MÜHENDİS YAZDIĞI VE BESTELEDİĞİ ŞARKILARLA MÜZİK DÜNYASINDA DA BAŞARIYI YAKALARKEN GENÇ YETENEKLERE FIRSAT SUNMAK İÇİN BİR DE PRODÜKSİYON ŞİRKETİ KURDU.

İşadamlığını bırakıp müzisyen olmayı seçti

Türkiye’nin farklı bölgelerinde büyük projelerde inşaat yüksek mühendisi olarak görev yapan işadamı Fatih Tekin geçirdiği rahatsızlıktan sonra kendini müziğe, hayvanlara ve doğaya adadı. Yüksek mühendis yazdığı ve bestelediği şarkılarla müzik dünyasında da başarıyı yakalarken genç yeteneklere fırsat sunmak için bir de prodüksiyon şirketi kurdu.

Türkiye’de farklı bölgelerde inşaat alanında faaliyet gösteren büyük projelerde çalışan mühendis ve işadamı Fatih Tekin geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kendini müziğe, doğaya ve hayvanlara adadı. Yazdığı ve bestelediği eserler çok sevilince üst üste 4 adet single çıkardı. Müzik alanındaki başarılarını perçinleyen eski mühendis genç yeteneklere de fırsat verme fikrine ağırlık vererek Genç yeteneklere imkan sunmak için prodüksiyon şirketi kurarak birçok genç müzisyen yeteneğe destek verdi.

Şampiyon filminin at kahramanı ile 3 ay vakit geçiren ve klibinde bu ata rol veren Tekin, Türkiye de 7 den 70 e herkesin bildiği Fidayda isimli anonim eseri yeniden yorumladı. Eski mühendis yeni müzisyen Tekin, müzik faaliyetlerinin tüm dijital gelirlerini ise sokak hayvanlarına bağışladı.

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