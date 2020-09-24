İşadamlığını bırakıp müzisyen olmayı seçti

Türkiye’nin farklı bölgelerinde büyük projelerde inşaat yüksek mühendisi olarak görev yapan işadamı Fatih Tekin geçirdiği rahatsızlıktan sonra kendini müziğe, hayvanlara ve doğaya adadı. Yüksek mühendis yazdığı ve bestelediği şarkılarla müzik dünyasında da başarıyı yakalarken genç yeteneklere fırsat sunmak için bir de prodüksiyon şirketi kurdu.
Şampiyon filminin at kahramanı ile 3 ay vakit geçiren ve klibinde bu ata rol veren Tekin, Türkiye de 7 den 70 e herkesin bildiği Fidayda isimli anonim eseri yeniden yorumladı. Eski mühendis yeni müzisyen Tekin, müzik faaliyetlerinin tüm dijital gelirlerini ise sokak hayvanlarına bağışladı.