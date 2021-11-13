Kadınlara yönelik alışveriş ve bakım fuarı İstanbul’da açıldı

Kadınlara yönelik alışveriş ürünleri ile güzellik ve bakım üzerine açılan alışveriş festivalinde, estetisyen ürünlerin yer aldığı stant yoğun ilgi gördü.

İstanbul’da lüks bir otelde kadınlara yönelik ürünlerin yer aldığı alışveriş festivali başladı. Alışveriş festivalinde kadınlar, güzellik merkezi üzerine satışlar ve uygulamalar yapan standa yoğun ilgi gösterdi. Festivale gelen kadınlar, ciltteki renk uyumsuzlukları ve yapay makyajdan kurtulmak üzere yapılan bebeksi cilt protokolünün yer aldığı stantta bakım yaptırarak yapılan uygulamalar hakkında bilgi aldı.

“Hayal ettiğimiz cilt güzelliklerini keşfediyoruz”

Standı ve yaptığı çalışmalar üzerine açıklama yapan Uzman Estetisyen Özlem Aksünger, “Cilt problemleri, dermatit rahatsızlıklar, cildin yenilenmesini sağlayan kürlerimizle birlikte hayal ettiğimiz cilt güzelliklerini keşfediyoruz. Bebeksi bakım protokolü benim 22 yıllık tecrübem. Aslında kadınların hayalinde olan renk düzensizliğini gideren ve var olan cilt problemlerini ortadan kaldıran bir tedavi yöntemi. Aslında makyaj yapmadan makyajlıymış gibi özgüvenli bir şekilde gezmesini sağlayan bir protokol. En güzel özelliği zaten kalıcı olması. Problem aslında tamamen renk düzensizliği. Sabah kalktığında insanlar tamamen mutsuz kalkıyorlar. Fondötenlerle nasıl kapatabiliriz derdine düşüyorlar. Bunu aşabilmek için harika bir kür oluşturduk. Hazırladığımız maskeyi adım adım 4 hafta içerisinde kullandıklarında gerçekten harika bir cilde sahip olacaklar” şeklinde konuştu.

Özlem Aksünger’in standını ziyaret eden oyuncu Seray Durak, “Kadının kendine bakması çok önemlidir. Biz oyuncular sürekli olarak makyaj yapıyoruz. Ve onca makyajın ardından cildimizi diri tutmaya çalışmak gerçekten zor” dedi.