Kadir İnanır 22 gün sonra taburcu oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı tespit edilen İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. Serviste takibi süren İnanır, aniden beyin kanaması geçirmesi sonucu acil ameliyat edildi. Başarılı geçen operasyonun ardından yeniden yoğun bakımda gözetim altına alınan İnanır, değerlerinin normale dönmesiyle birlikte servise çıkarıldı.

22 gündür gözetim altına tutulan usta oyuncu, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi. Dün akşam saatlerinde sevenlerine mesaj vererek hastaneden ayrılacağı duyurulan Kadir İnanır, pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.

Binanın arka tarafından özel aracına bindirilen İnanır, sevgilisi Jülide Kurak ile birlikte kentten ayrılıp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evlerine doğru yola çıkarken, camını açtığı aracından kısa bir konuşma yaptı. Usta oyuncuyu görebilmek için saatlerce hastane önünde bekleyen bazı hayranları, İnanır'ın aracın içinden inmemesine tepki gösterdi.

Hastanede ilk günden itibaren kendisinin sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri paylaşan gazetecilerin halini hatırını soran Kadir İnanır, “Dar bir alan ile karşı karşıya olduğumuz için böyle bir şey yaşandı. Çok teşekkür ederim her şey için. Sosyal medyadan da benimle ilgili haberlerinizi takip ettim. Hastaneler insanların tedavi edilmeleri için kurulmuş kuruluşlar. İnsanlara en kötü günlerinde sağlık sunan önemli kurumlar” dedi.

22 gün sonra taburcu edilen Kadir İnanır'ın doktor takibi devam edecek

Kadir İnanır'ı hastaneden uğurlayan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, usta oyuncunun tedavi süreci ve sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Kutluhan, “Bugün değerli sanatçımız Kadir İnanır adına mutlu günümüz. Değerli sanatçımız bildiğimiz gibi 20 Kasım'da hastanemize gelmiş bulunmaktaydı. Beyin damar hastalığı ön tanısıyla yatırıldı. 21 Kasım'da beyin damar hastalığının seyri kanama yönünde olduğu için ameliyata alındı. Prof. Dr. Erdal Coşkun hocamızın çok başarılı müdahalesiyle ameliyat başarılı bir şekilde geçirildi. Yakın takipte yoğun bakım ve servis hizmetlerimiz devam etti. Tedavilerin ardından sanatçımızı taburcu ettik. Sanatçımızın kendisine hastanemiz adına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Tedavide görev alan doktorlar takiplerini sürdürecek

Kadir İnanır'ın 22 gündür PAÜ Hastanesi'nde tedavisini gerçekleştiren doktorların takibi sürdüreceğini kaydeden Rektör Kutluhan, şöyle konuştu:

“Tetkik ve tedavi uyumu en üst düzeydeydi. Dolayısıyla biz de çok zorlanmadık. Kendisi de bizlere çok teşekkür ederek ayrıldılar. Allah yolunu açık etsin, kendisini az önce uğurladık. Kadir Bey'in doktor takibi devam etmekte. İlgili doktorlarımız bu takibi yapacaklar. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum.”

İHA