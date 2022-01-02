"Kara Bela" klibiyle dikkat çekecek

Şarkıcı Servet Duran’ın henüz yayınlanmamış yeni parçası "Kara Bela", renkli anlara sahne olan klibiyle de müzikseverlerden tam not almak için gün sayıyor.

Şarkıcı Servet Duran, 3 aydır yoğun çaba harcadığı "Kara Bela" isimli yeni parçasının heyecanını yaşıyor. Bestesi Hamid Nikouar’a, sözleri ise Erol Ünlü’ye ait olan şarkının aranjörlüğünü de Hamid Nikouar üstlendi. Şimdiden dikkatleri çekmeye başlayan klibin yönetmenliğini ise Recep Yenigün yaptı. Yeni şarkısının müzikseverlerle buluşacağı günü heyecanla beklediğini belirten Servet Duran, "3 ay üzerinde titizlikle durduğum projemde müzik sektöründe A klas insanlarla keyifle çalıştım. Yeni şarkımın, yeni yılda uğur getireceğine inanıyorum. Kara Bela yakında tüm müzik platformlarında olacak" dedi.