Kerime ve Ufuk dünyaevine girdi

Amasya Taşova Yağlı Güreşlerinin Ağası Türköz Gayrimenkul ’ün Yönetim Kurulu Başkanı İş adamı Abdullah Türköz’ün oğlu Ufuk ile Kumçöl ailesinin kızları Kerime, çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreni ile mutluluklarını perçinledi.

Selimpaşa Konağı’nda düzenlenen ve seçkin davetlilerin katıldığı düğün töreninde genç çiftlerin nikah şahitliğini Yeşim Taşdemir, Sabah Kumçöl Temizel ve Değirmenköy’lü iş insanı Gürcan Albayrak yaptı. Adeta masalları aratmayacak bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunurken, Türköz ve Kumçöl ailesi, misafirlerini girişte karşılayıp, yerlerine kadar eşlik etti. Düğün sonrası ise konuklarını yine beraberce kapıya kadar uğurlayan dünürler, örnek bir ev sahipliği örneği sergilediler.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 10:18