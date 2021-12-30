banner4556

Kubat marka yüzü oldu

banner4336

Ünlü sanatçı Kubat, bir bebek bezi firmasının yeni reklam kampanyasında yer alarak marka yüzü oldu.

Kubat marka yüzü oldu
banner4581

Ünlü sanatçı Kubat, bir bebek bezi firmasının yeni reklam kampanyasında yer alarak marka yüzü oldu.

banner4575

Bebek bezinde Ege zeytinyağı ve Çukurova pamuğunu kullanan Baby Turco Doğadan, yeni reklam kampanyasında ünlü sanatçı Kubat ile işbirliği yaptı. Kubat, kampanya için çekilen iki ayrı reklam filminde, markanın çok bilinen bir türküden uyarlanan yeni reklam müziğini de seslendirdi. Reklam filmlerinde Kubat’a ünlü tiyatro ve sinema sanatçısı Nevra Serezli de eşlik etti. Deneyimli bir anne olan Serezli, pamuk ve zeytinyağının geçmişten bugüne bebek bakımındaki önemini vurguladı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara...
Otobüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet parçalara...
  1. ASAYİŞ

banner4558

banner3841

banner4578

banner4349