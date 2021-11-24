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Mankenliğe ve oyunculuğa ilgi artıyor

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Son dönemde mankenlik ve oyunculuğa gösterilen ilgi arttı. Bu alanda hizmet veren okullar sektöre yeni yüzler kazandırdıklarını belirtiyor.

Mankenliğe ve oyunculuğa ilgi artıyor
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Son dönemde mankenlik ve oyunculuğa gösterilen ilgi arttı. Bu alanda hizmet veren okullar sektöre yeni yüzler kazandırdıklarını belirtiyor.

Modellik okullarında yoğun mesai başladı. Mankenliğe ve oyunculuğa ilgi artmaya devam ediyor. Fashion Academy Model Ajansının sahibi koreograf Barış Küçükçifçi modellik okulunun çok yoğun olduğunu ve her geçen gün yeni yüzleri sektöre kazandırdıklarını söyledi.

Küçükçifçi, model olmak için gelenlerin çok sıkı eğitimlerden geçtiğini söyleyerek, "Eğitimleri başarı ile bitirenleri ajansa alıp düzenlediğimiz defilelerde yer veriyoruz" dedi. Küçükçifçi, "Modellerimizin içinden oyunculukta başarılı olacağını düşündüğümüz öğrencilerimize oyunculuk eğitimi veriyoruz. Şimdiden bir çok dizide ve sinema filminde yer almaya başladılar. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Ajansın Cast Direktörü Nazrin Efendizade ise, "15 yaşından 30 yaşına kadar bir çok üyemiz var. Hepsi ile teker teker ilgileniyoruz. Çok iyi yetenekler çıkıyor. Umarım hepsi bu sektörde iyi yerlere gelir" diye konuştu.

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