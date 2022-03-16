banner4556

Mehmet Ali Erbil ekranlara geri mi dönüyor?

banner4664

TGRT EU’da yayınlanan Nasuh İstanbuli ile gündem programında, Mehmet Ali Erbil’in yakın zamanda ekranlara döneceği konuşuldu.

Mehmet Ali Erbil ekranlara geri mi dönüyor?
banner4581
banner4336

TGRT EU’da yayınlanan Nasuh İstanbuli ile gündem programında, Mehmet Ali Erbil’in yakın zamanda ekranlara döneceği konuşuldu.

TGRT EU’da yayınlanan Nasuh İstanbuli ile gündem programında ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil’in çok yakın zamanda ekranlara döneceği konuşuldu. Uzun zamandır sağlık problemleri ile mücadele eden Erbil’in sevenlerine sürpriz yapacağı ifade edildi. Nasuh Özdemir İstanbuli’nin hazırlayıp sunduğu ve Pazar günü saat 12.30 ila 13.00 arasında ekranlarda olan programda konuşan Nasuh Özdemir İstanbuli ve konuğu, "Çok yakın zamanda Mehmet Ali Erbil’in bir sürprizi olacak. Bildiğiniz üzere kendisi sunuculuk alanında sempatik hareketleri ve güler yüzüyle sevilen ve izlenen bir kişiydi. Verdiğimiz bu bilgiye bir çok kişinin sevineceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yıllarca Çarkıfelek yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Erbil, geniş bir kesim tarafından izleniyordu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bursa’da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
Bursa’da tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
  1. BURSA

banner3841

banner4665

banner4578

banner4349

banner4666