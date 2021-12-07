Melis Sezen Altın Kelebek aldı

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Altın Kelebek ödülü bu yıl da sahiplerini buldu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Sadakatsiz" adlı dizine başrol oynayan Silivrili oyuncu Melis Sezen, "Yıldızı Parlayanlar" dalında Altın Kelebek ödülü aldı.

Ödüllerin sahipleri şöyle oldu:

En İyi Kadın Oyuncu: Ezgi Mola – Merve Dizdar (Masumlar Apartmanı TRT1) Ödülü oyuncu Nurgül Yeşilçay verdi.

En İyi Erkek Oyuncu: Çağlar Ertuğrul (Teşkilat TRT1)

En İyi Dizi: Camdaki Kız (Kanal D)

En İyi Gündüz Kuşağı Programı: Müge Anlı İle Tatlı Sert (ATV) Ödülü usta oyuncu Demet Akbağ takdim etti.

En İyi Kadın Sunucu: Müge Anlı (ATV)

En İyi Erkek Sunucu: Acun Ilıcalı (TV 8)

Bu yılın “Pantene Yıldızı Parlayanlar”ı Cemre Baysel, Ahsen Eroğlu Ve Melis Sezen Oldu. Yıldızlar ödülü oyuncu Demet Özdemir’in elinden aldı

En İyi Proje Albümü: 1977 Sezel’li Şarkılar (Emir Ersoy) Ödülü Oğuzhan Koç verdi.

En İyi Rap Sanatçısı: Sefo

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021, 15:17