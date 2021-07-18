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Melisa Şirin Spotify listelerinde

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Silivrili ses sanatçısı Melisa Şirin, dünya çapındaki müzik platformu olan Spotify listelerine girdi.

Silivrili ses sanatçısı Melisa Şirin, "Tanrıdan diledim" ve "Göçmen kızı" adlı iki ayrı single ile dünya çapındaki müzik platformu olan Spotify listelerine girdi.Anne tarafından Selanik göçmeni olan Melisa Şirin, geçtiğimiz yıllarda başta İrem Derici ve Fatih Ürek olmak üzere çok sayıda tanınmış isme vokalistlik yapmıştı.

MELİSA ŞİRİN KİMDİR?

Tekirdağ Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nı bitiren Melisa Şirin Şerbetçi, daha önce de ünlü aranjör Yücel Arzen'in desteğiyle seslendirdiği "Yıllar" adlı şarkısıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

Müzik öğretmeni olan Şerbetçi, serbest olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2021, 10:44
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