Minik oyuncu sınıf arkadaşlarıyla birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

KOCAELİ (İHA) – "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filminde terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün çocukluğunu canlandıran 7 yaşındaki Ahmet Eren Taşdelen, Kocaeli’de sınıf arkadaşlarıyla beraber filmi izledi.

7 yaşındaki oyuncu Ahmet Eren Taşdelen, şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün çocukluğunu canlandırdığı ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ adlı filmi Kartepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki sinemada sınıf arkadaşlarıyla birlikte izledi. Büyük beğeni toplayan filmi öğrencilerin velileri de izledi.

“Bu filmde oynamaktan gurur duydum”

Sınıf arkadaşlarıyla beraber filmi izlemeye gelen Ahmet Eren Taşdelen, “Bu filmde oynadığım için gurur duyuyorum, çok güzel bir filmdi. Çok zordu ama buna değdi. Bundan önce 2-3 kez filmi izlemiştim, sınıf arkadaşlarımla izlemek için tekrar geldim” şeklinde konuştu.