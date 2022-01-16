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Minik oyuncu sınıf arkadaşlarıyla birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

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KOCAELİ (İHA) – "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filminde terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün çocukluğunu canlandıran 7 yaşındaki Ahmet Eren Taşdelen, Kocaeli’de sınıf arkadaşlarıyla beraber filmi izledi.

Minik oyuncu sınıf arkadaşlarıyla birlikte "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi
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KOCAELİ (İHA) – "Kesişme: İyi Ki Varsın Eren" filminde terör örgütü PKK mensupları tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün çocukluğunu canlandıran 7 yaşındaki Ahmet Eren Taşdelen, Kocaeli’de sınıf arkadaşlarıyla beraber filmi izledi.

7 yaşındaki oyuncu Ahmet Eren Taşdelen, şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün çocukluğunu canlandırdığı ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ adlı filmi Kartepe ilçesinde bir alışveriş merkezindeki sinemada sınıf arkadaşlarıyla birlikte izledi. Büyük beğeni toplayan filmi öğrencilerin velileri de izledi.

“Bu filmde oynamaktan gurur duydum”

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Sınıf arkadaşlarıyla beraber filmi izlemeye gelen Ahmet Eren Taşdelen, “Bu filmde oynadığım için gurur duyuyorum, çok güzel bir filmdi. Çok zordu ama buna değdi. Bundan önce 2-3 kez filmi izlemiştim, sınıf arkadaşlarımla izlemek için tekrar geldim” şeklinde konuştu.

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