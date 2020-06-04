Müzisyenler çaldı, vatandaşlar evlerinde oynadı

Yapımcılığını Ahmet Ermiş’in, müzik yönetmenliğini Sendur Aydın’ın üstlendiği sosyal sorumluluk projesi #EvdekalMüziklekal, birbirinden ilginç görüntülerle görücüye çıktı. Türkiye’nin 7 bölgesine ait yöresel şarkıların potpori şeklinde seslendirildiği çalışmaya evlerinden oynayarak eşlik eden vatandaşların görüntüleri de eklenince renkli görüntüler oluştu. Koronavirüsle mücadele kapsamında özellikle “evde kal” uyarıları doğrultusunda tamamen ev ortamında hazırlanan projeye Türkiye’nin birçok şehrinden destek verildi. Ev ahalisinin söylenen şarkılara ait oyunları tamamen doğal bir vaziyette sergilemesi sıkıcı geçen günlerine biraz olsun neşe kattığı gözlemlendi.



ŞARKILARI ÜNLÜ SANATÇILAR OKUDU



Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2020, 09:02

Yöresel şarkılardan oluşan potpori şeklindeki çalışmaya destek veren ünlü isimler Umut Sülünoğlu, Selda Gündoğan, Ahmet Ermiş, Sinan Yılmaz, Efe Güngör ve Dj Yılmaz gibi sanatçılar sosyal sorumluluk projesi olan #EvdekalMüziklekal” da yer aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Ayrıca “ritimlerin efendisi” olarak adlandırılan ünlü perküsyon sanatçısı Gencer Savaş’ın tencere, kova, tava ve demlik gibi eşyalardan oluşan şovu çalışmadaki başka bir detay olarak göze çarpan kısım oldu.#EvdekalMüziklekal projesi hakkında bilgi veren Ahmet Ermiş; “Hepimizin zor süreçlerden geçtiği bu döneme ait güzel bir eser bıraktığımıza inanıyorum. Tamamen sosyal sorumluluk adına başlattığımız eserimize her anlamda çok güzel destekler aldık. Birçok şehirden şarkılarımıza eşlik ederek hayat veren küçük bir ordu kurduk. İnanın çok ama çok emek var. Gecelerce uyku uyumadan heyecanla oluşturduğumuz klibimizi çok şükür yayınladık. Klibimizin kurgusuna büyük emek veren sevgili Raif Bölük kardeşimede ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonrası müzikseverler ve kamuoyunun takdirine kaldı. Kıymet verir onca emeğe sahip çıkarlarsa mutlu oluruz. Ayrıca Türkiye’de daha önce bu denli geniş konseptli bir çalışma yapılmadı. Böyle bir projeyi hayata geçirmek de bizlere nasip oldu. O yüzden bana böyle bir imkanı sağlayan tüm sanatçı dostlarımıza, müzisyenlerimize, evlerinden katılarak çalışmamıza renk katan tüm ev ahalilerine şükranlarımız arz ediyorum. Aman tedbirleri elden bırakmayalım derken, #Evdekal #Müziklekal hayırlı olsun diyorum” dedi.