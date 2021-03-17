Nisa ve Barış’ın oyunu ‘NisBar’ çıktı

Yarışma programında ilgi çeken Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı’nın oyunu ‘NisBar’, oyunseverlerle buluşuyor.

Bir yarışma programında ilgi çeken Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı yeni bir oyunla sevenleriyle buluşuyor. İkili, eğlenceli ve çok kazandıran yarışmalarıyla bilinen mobil uygulama Hadi’de olacak. NisBar isimli oyun dünyada ilk kez yapılan etkileşimli video oyun tekniğiyle tasarlandı. Katılımcılar Nisa ve Barış’la konuşur gibi oyun oynayarak ödül kazanma şansı yakalıyor.

Verilen bilgilere göre, oyun sonunda ise Nisa ve Barış’la tanışmak, birlikte bir yemekte buluşmak, sosyal medya üzerinden karşılıklı takipleşmek gibi ödüller veriliyor. Ek olarak değerli hediyeler ve hediye çekleri de katılımcılara verilecek sürprizler arasında yer alıyor.