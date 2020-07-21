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Oyuncu Burhan Çelik mültecilerin dramını bu filmde anlatacak

OYUNCU BURHAN ÇELİK, MÜLTECİLERİN YAŞAM ÖYKÜSÜNÜ ‘BİR UMUT’ İSİMLİ SİNEMA FİLMİNDE ANLATACAK.

Oyuncu Burhan Çelik mültecilerin dramını bu filmde anlatacak

Oyuncu Burhan Çelik, mültecilerin yaşam öyküsünü ‘Bir Umut’ isimli sinema filminde anlatacak.

Bir çok filmde rol alan oyuncu Burhan Çelik, son olarak mültecilerin hayatını anlatan ‘Bir Umut’ isimli sinema filminde rol alacak. Filmde mültecilerin yaşam öyküsü ele alınacak. Projeyle ilgili konuşan Burhan Çelik, “Böyle bir filmin başrolünde bulunmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Tüm dünyayı derinden etkileyen Covid-19 dolayısıyla, çekimlerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Pandemi döneminde duran çekimlerimizi başlatmak için artık gün sayıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Oyuncu Burhan Çelik 2019 yılında son projesi olan ‘O İş Bende’ adlı sinema filminde mafya lideri Zülküf karakterini canlandırmıştı. Aynı zamanda yapımcılığını Murat Uygur’un yaptığı ’Kaçış’ adlı sinema filminin de baş rolü üstlenmişti. Zülküf ile sevenleri tarafından tam puan alan Çelik, yeni projesi için gün saydığını söyledi.

’Bir Umut’ adlı sinema filminin yapımcısı ve yönetmeni Murat Uygur ise filmin baş rolünde yer alan Burhan Çelik’e başarılar dileyerek konunun gerçek yaşam öyküsünden esinlenildiğini açıkladı.

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