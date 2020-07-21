Oyuncu Burhan Çelik mültecilerin dramını bu filmde anlatacak

Oyuncu Burhan Çelik, mültecilerin yaşam öyküsünü ‘Bir Umut’ isimli sinema filminde anlatacak.
Oyuncu Burhan Çelik 2019 yılında son projesi olan ‘O İş Bende’ adlı sinema filminde mafya lideri Zülküf karakterini canlandırmıştı. Aynı zamanda yapımcılığını Murat Uygur’un yaptığı ’Kaçış’ adlı sinema filminin de baş rolü üstlenmişti. Zülküf ile sevenleri tarafından tam puan alan Çelik, yeni projesi için gün saydığını söyledi.
’Bir Umut’ adlı sinema filminin yapımcısı ve yönetmeni Murat Uygur ise filmin baş rolünde yer alan Burhan Çelik’e başarılar dileyerek konunun gerçek yaşam öyküsünden esinlenildiğini açıkladı.