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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.

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Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz’in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan’a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan’da kalmasına karar verdi.

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