Kız arkadaşı Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan ünlü oyuncu Ozan Güven ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede geliri sorulan Ozan Güven, "Aylık gelirim 5 bin TL" dedi.
Kimlik tespiti sırasında hakim Ozan Güven’e mesleğini ve aylık gelirini sordu. Güven’i uyaran hakim, "Gazeteciler haber yaparlar ona göre" ifadelerini kullandı. Ozan güven ise, "Aylık gelirim 5 bin TL" dedi.Deniz Bulut ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Yaşananları tekrar anlatmazsam çok mutlu olurum. Yaşananlar çok ağırdı" şeklinde konuştu.